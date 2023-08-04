Соседов раскритиковал шоу-бизнес в Белоруссии

В прошлом году музыкальный критик Сергей Соседов стал членом жюри белорусского телешоу «Фактор. BY». На днях стало известно, что его место займет Иосиф Пригожин.

Как выяснилось, Сергей был разочарован, поэтому покинул проект. По словам критика, он надеялся на принципиальность и честность коллег, но этого не произошло.

«Недопустимо, когда работа строится вокруг одной персоны, остальные же выполняют роль статистов. Я статистом быть не хочу и не могу», — заявил журналист.

В то же время Сергей поблагодарил проект за то, что участие в нем изменило его личную жизнь. Как выяснилось, во время командировок в Белоруссию он познакомился с женщиной своей мечты. Соседов сказал, что его возлюбленную зовут Ирина. Он также признался, что пока не решается выходить в свет вместе с ней.

Не исключено, что в скором времени Соседов, который никогда не был женат, решится на брак.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»