Пугачеву шокировали играми детей

Аллу Пугачеву шокировало поведение детей, которые решили поиграть в странные игры. Судя по всему, Примадонна осталась недовольна забавами Гарри, Лизы и ее внучки Клавдии.

Максим Галкин* (признан иноагентом) опубликовал видео с развлечениями детей. На размещенных кадрах дети играют во дворе: наполняют водой воздушные шары, после чего лопают их на улице ногами. Словом, шумной компании было очень весело. За этим странным занятием Пугачева застала детвору и Максима, который даже попросил разрешения тоже лопнуть шарик.

Примадонна с недовольным видом решила пристыдить озорников за их необычные игры.

«Это нормально? Это такие игры сейчас, да?» — задала вопрос Пугачева, дав понять, что не разделяет этого веселья.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»