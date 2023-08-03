Пугачеву шокировали играми детей

Сегодня, 16:49

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Пугачеву шокировали играми детей
Фото из открытых источников

Аллу Пугачеву шокировало поведение детей, которые решили поиграть в странные игры. Судя по всему, Примадонна осталась недовольна забавами Гарри, Лизы и ее внучки Клавдии. 

Максим Галкин* (признан иноагентом) опубликовал видео с развлечениями детей. На размещенных кадрах дети играют во дворе: наполняют водой воздушные шары, после чего лопают их на улице ногами. Словом, шумной компании было очень весело. За этим странным занятием Пугачева застала детвору и Максима, который даже попросил разрешения тоже лопнуть шарик. 

Примадонна с недовольным видом решила пристыдить озорников за их необычные игры. 

«Это нормально? Это такие игры сейчас, да?» — задала вопрос Пугачева, дав понять, что не разделяет этого веселья.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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