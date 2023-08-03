Ирина Мирошниченко перед смертью проходила лечение в частной клинике

Звезда советского экрана Ирина Мирошниченко перед смертью две недели лечилась в частной клинике, но это не дало желаемого результата. Как известно, актриса скончалась 3 августа. СМИ уже написали о том, что Ирина Петровна могла бы выжить, если бы она своевременно обратилась в больницу.

Все началось с обычной простуды, которая переросла в бронхит. На какое-то время болезнь прекращалась, но возвращалась вновь. Вскоре выяснилось, что речь уже идет о пневмонии.

Подруга покойной рассказала, что за две недели до своей кончины актриса обратилась в частную клинику, в которой лечатся многие российские звезды. Однако в какой-то момент врачи клиники поняли, что они не могут помочь пациентке, после чего отправили ее в государственную инфекционную больницу в Москве. Но в тот момент у Мирошниченко уже развился сепсис. Актриса пролежала в реанимации в медикаментозной коме еще несколько дней. Она скончалась на 82-м году жизни, не приходя в сознание. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, развившаяся вследствие септического шока.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»