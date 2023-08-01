Юрий Назаров высказался о русофобии Ады Роговцевой

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86-летний актер Юрий Назаров, известный по фильмам «Андрей Рублев», «Горячий снег» и «Маленькая Вера», высказался о своей коллеге, народной артистке СССР Аде Роговцевой, снявшейся в десятках советских фильмов.
По словам народного артиста России, Роговцева — прекрасная, тонкая советская актриса. Назаров упомянул, что украинская актриса играла в Русском драматическом театре в Киеве. Актер не понимает, что с ней произошло.
«Во-первых, она впитала в себя всю эту грязь, что льется на Россию, и перестала зерна от плевел отличать — их там всех конкретно обрабатывают на Украине. Во-вторых, все-таки возраст. Не всем ясный разум к старости сохранить удалось, видимо, раз Ада такое говорит о России», — сказал актер.
Он также выразил сожаление по поводу поведения и высказываний коллеги. Напомним, что после развала СССР Ада Роговцева продолжала сниматься в российских сериалах. В недавних интервью актриса называет Россию «государством-агрессором». Роговцева неоднократно выступала перед бойцами ВСУ на Донбассе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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