Данилко отказался выступать на одной сцене с Лободой

В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ОАЭ и Греция могут заменить россиянам...Подробнее
Артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, отказался выходить на одну сцену с соотечественницей Светланой Лободой. Вайкуле была вынуждена пойти навстречу Данилко, исключив Лободу из списка участников фестиваля Laima RendezVous Jurmala.
В прошлом году Данилко назвал слезы Лободы фальшивыми, хотя к другим украинским артистам, которые делали карьеру в России, у Данилки претензий нет. К примеру, он не смутился от того, что Вера Брежнева и Макс Барских продолжают петь на русском языке.
Напомним, фестиваль «Рандеву», организованный Лаймой Вайкуле, проходил в Юрмале с 26 по 29 июля. На мероприятие были приглашены Алла Пугачева, Максим Галкин*, Андрей Макаревич*, Мария Максакова*(признаны иноагентами) и другие музыканты. Ранее латвийская певица заявила, что часть средств от продажи билетов будет передана армии Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ОАЭ и Греция могут заменить россиянам...Подробнее
В России продолжают расти цены на автомобили и эксперты говорят о том, что пока нет оснований ожидать обратной...Подробнее
Раннее утро вторника, 1 августа, в столице России снова выдалось тревожным. В чате жильцов «Москва-Сити» активность...Подробнее
Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова рассказали о негативных последствиях пенсионной реформы. Они...Подробнее
Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян высказался о том, могут ли россиянам запретить...Подробнее
Родственники мужчины из Курганской области пытаются его найти после того как он попал на фронт. Они сообщили, что...Подробнее