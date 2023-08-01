Данилко отказался выступать на одной сцене с Лободой

Артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, отказался выходить на одну сцену с соотечественницей Светланой Лободой. Вайкуле была вынуждена пойти навстречу Данилко, исключив Лободу из списка участников фестиваля Laima RendezVous Jurmala.

В прошлом году Данилко назвал слезы Лободы фальшивыми, хотя к другим украинским артистам, которые делали карьеру в России, у Данилки претензий нет. К примеру, он не смутился от того, что Вера Брежнева и Макс Барских продолжают петь на русском языке.

Напомним, фестиваль «Рандеву», организованный Лаймой Вайкуле, проходил в Юрмале с 26 по 29 июля. На мероприятие были приглашены Алла Пугачева, Максим Галкин*, Андрей Макаревич*, Мария Максакова*(признаны иноагентами) и другие музыканты. Ранее латвийская певица заявила, что часть средств от продажи билетов будет передана армии Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»