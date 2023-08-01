Раймонд Паулс: Вайкуле делает фестиваль «Рандеву» по своему вкусу

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Известный композитор Раймонд Паулс написал немало хитов для Лаймы Вайкуле, однако на прошедшем в Юрмале фестивале Laima Rendezvous Jurmala он не появился.
Сам Паулс заявил, что в последние годы не участвует в фестивале «Рандеву». Композитор объяснил это тем, что такие мероприятия «не для него». По словам Паулса, Вайкуле делает шоу по своему вкусу, а он хочет исполнять музыку другого направления. Композитор признался, что ему не интересен эстрадный жанр.
Напомним, что фестиваль «Рандеву» проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. Устроительница музыкального мероприятия Лайма Вайкуле пригласила украинских артистов и иноагентов. Фестиваль также посетила покинувшая Россию Алла Пугачеву. Ранее Вайкуле говорила о том, что заработанные на концертах деньги пойдут на помощь украинским вооруженным силам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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