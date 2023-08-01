Доходы Дмитрия Назарова, покинувшего РФ, сильно сократились

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Известный российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Дмитрий Назаров* (признан иноагентом в РФ) вместе со своей супругой, заслуженной артисткой страны Ольгой Васильевой в марте нынешнего года уехали из России и обосновались во французских Каннах. В настоящее время эта артистическая пара проживает в роскошном доме на территории Франции. Содержание собственного жилья, которое супруги купили в Каннах ещё задолго до объявления СВО, требует немалых и притом регулярных финансовых затрат.
С целью заработка денег, экс-звезда телевизионного сериала «Кухня» решил провести концертный тур. Однако, данная затея не принесла супругам желаемого успеха. Тогда бывший российский артист запланировал выступить на авторском шоу «Ламур-Мур или держава набекрень» в Латвии. Этот концерт должен был пройти в июне. Но всё пошло не так: выступление не состоялось вследствие низкого спроса на билеты.
Во время жизни в России Назарову* удавалось зарабатывать от 200 тысяч рублей в день. Сейчас же актеру приходится выступать, где придется, чтобы обеспечивать себя и супругу жильем. Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Утро.ру».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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