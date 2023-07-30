Участникам фестиваля Лаймы Вайкуле запретят возвращаться в Россию

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти
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Иностранные агенты, участвовавшие в фестивале Лаймы Вайкуле, больше не смогут вернуться на родину. Такое заявление сделала первый зампредседатель думского Комитета по культуре Елена Драпеко.
«Дорога сюда им заказана», ? отметила депутат.
Таким образом, она прокомментировала завершившийся в Юрмале музыкальный фестиваль «Рандеву», который был организован вместо некогда популярной «Новой волны». Средства, собранные с продажи билетов на мероприятие, будут переданы на финансирование украинской армии.
Также Драпеко обратила внимание на то, что эти русофобы пели на русском языке. Драпеко упомянула, что Лайма Вайкуле ранее с удовольствием выступала в России и была обожаема зрителями, но теперь она ориентируется на западную повестку. Наряду с этим депутат подчеркнула, что в сфере культуры произошел раздел на «наших» и «чужих». Она отметила, что россияне категорически не хотят видеть иноагентов в своей стране.
По словам Драпеко, российские зрители навсегда вычеркнули этих артистов из своей жизни.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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