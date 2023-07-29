Овдовевшая певица Натали призналась в упадке сил после похорон мужа

Сегодня, 13:39

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Овдовевшая певица Натали призналась в упадке сил после похорон мужа
Фото из открытых источников

Сразу после похорон любимого мужа, музыкального продюсера Александра Рудина, скончавшегося при странных обстоятельствах, певица Натали вышла на связь с подписчиками в сети.

По ее словам, она лишена сил для разговоров. Певица сообщила, что в связи с похоронами находится в своем родном городе — Дзержинске.

«Мне сейчас нужно уезжать обратно. У меня нет столько времени говорить. Тем более нет сил говорить, если честно», — сообщила Натали.

Ранее звезда 90-х заявила о том, что муж скончался из-за последствий ковида, с которыми он боролся два года. По ее словам, состояние здоровья Александра было неудовлетворительным.

Напомним, что вчера СМИ писали, что тело Александра Рудина было обнаружено на козырьке 23-этажного дома, в котором он проживал вместе с семьей. По словам местных жителей, они ничего не видели и не слышали. Александр и Натали прожили в браке больше 30 лет. Супруги воспитали троих детей — Арсения, Анатолия и Евгения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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