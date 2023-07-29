Овдовевшая певица Натали призналась в упадке сил после похорон мужа

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти
Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...Подробнее
Сразу после похорон любимого мужа, музыкального продюсера Александра Рудина, скончавшегося при странных обстоятельствах, певица Натали вышла на связь с подписчиками в сети.
По ее словам, она лишена сил для разговоров. Певица сообщила, что в связи с похоронами находится в своем родном городе — Дзержинске.
«Мне сейчас нужно уезжать обратно. У меня нет столько времени говорить. Тем более нет сил говорить, если честно», — сообщила Натали.
Ранее звезда 90-х заявила о том, что муж скончался из-за последствий ковида, с которыми он боролся два года. По ее словам, состояние здоровья Александра было неудовлетворительным.
Напомним, что вчера СМИ писали, что тело Александра Рудина было обнаружено на козырьке 23-этажного дома, в котором он проживал вместе с семьей. По словам местных жителей, они ничего не видели и не слышали. Александр и Натали прожили в браке больше 30 лет. Супруги воспитали троих детей — Арсения, Анатолия и Евгения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...Подробнее
Родственники военных из Самары рассказали о том, сколько платят добровольцам, которые отправились на фронт, чтобы...Подробнее
Европа оказалась втянутой в «войну чипов», которая развернулась между Вашингтоном и Пекином. Известно, что Китай...Подробнее
Житель Лос-Анджелеса родился с редкой генетической аномалией — дифаллией. Эта патология предполагает развитие двух...Подробнее
Сийярто призывает к активизации мирных переговоров в Украине. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических...Подробнее
Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода проинформировал о том, что в августе текущего года на российский рубль...Подробнее