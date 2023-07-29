Вайкуле спела «Листья желтые» на латышском в Юрмале, Алла Пугачева чуть не упала

В Латвии прошел фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» и в числе его гостей были также Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом).

За считанные дни до фестиваля пошли слухи о том, что Алла Борисовна не появится на «Рандеву», поскольку приболела, пишет «КП».

Тем не менее, вместе с мужем Примадонна пришла в концертный зал «Дзинтари», хотя и не пела в этот раз со сцены.

Ее появление, конечно же, не обошли без внимания различные СМИ и поклонники артистки. Хотя фестиваль носил откровенный антироссийский характер, судя по всему, многие россияне искали возможность узнать побольше новостей об этом мероприятии. Они обсуждали даже такие деталии, как наряд Аллы Борисовны, ее волосы, хотя непосредственно к фестивалю, конечно же, все это не относится.

Многим, к слову, понравился внешний вид 74-летней певицы. Но нашлись и те, кто посчитал ее уставшей, и даже больной. Якобы это было видно по ее походке и лицу.

Лайма Вайкуле исполнила на фестивале хит «Листья желтые» на латышском языке. И ей подпевал тоже на латышском Максим Галкин*. Алла Борисовна не стала петь с ними вместе, но поднялась со стула и повернулась лицом к залу, призывая присутствующих поддержать песню.

Стоит отметить, что Лайма Вайкуле переведет часть денег от фестиваля на нужды ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»