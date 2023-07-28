Справила нужду прямо в отеле: Пугачева крупно оконфузилась на людях

Сегодня, 18:44

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Справила нужду прямо в отеле: Пугачева крупно оконфузилась на людях
Фото из открытых источников

Недавно вскрылась неприглядная правда об Алле Пугачевой, которая всегда вела себя так, словно никому ничего не должна. Она часто говорила, что за всю свою жизнь заработала себе честное имя. Однако некоторые факты из жизни певицы скрыть с годами не удалось. 

На поминках целительницы Джуны, которые проводились на Ваганьковском кладбище, на могиле ее сына Вахо, собрались все, кто знал покойную. Джуна собирала друзей на его могиле, так как их дни рождений совпадали. После смерти Джуны друзья и коллеги по традиции продолжили собираться на кладбище. 

Как рассказал близкий друг целительницы Стас Садальский, в этот раз компания много вспоминала о прошлом. На поминках присутствовала приятельница Джуны Татьяна Мичивриани. Она дружила с целительницей на протяжении 40 лет. В Баку она работала администратором в гостинице «Москва», где останавливалось немало знаменитостей. Как-то в отеле поселилась сама Алла Пугачева. Однажды Муслим Магомаев пригласил Пугачеву после концерта в гости. По словам Татьяны, в гостиницу певица вернулась ужасно пьяной. Она не смогла доехать до своего этажа и справила малую нужду прямо в лифте. Тогда сотрудникам гостиницы запретили рассказывать эту историю. Покидая отель, Пугачева пообещала Татьяне помогать во всем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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