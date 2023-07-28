74-летняя Алла Пугачева вышла в свет с новым лицом

74-летняя Примадонна Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ, — Ред.) недавно приехала в Латвию. В Юрмалу она приезжает летом ежегодно, и 2023-й год не стал исключением. В этот раз знаменитость свой визит подгадала под открытие фестиваля своей близкой подруги Лаймы Вайкуле «Рандеву».

Несколько дней после прилета суперзвезда на публике не появлялась, отчего ее недруги начали даже распускать слухи о том, что она тяжело больна. Но Алла Борисовна на фестивале появилась и всех впечатлила своей новой эффектной внешностью.

Как отмечает «МК», в ее 74 года больше 40 лет Пугачевой по виду не дашь. Алла Борисовна удивляла публику не только своей точеной фигуркой и стройными ножками, которые оголила, выбрав шорты. Удивительно молодым выглядело ее лицо. Зрители, рассмотрев просочившиеся в сеть фото с фестиваля, в очередной раз заподозрили королеву советской и российской эстрады в пластике. Им показалось, что форма ее губ и глаз немного изменилась, лоб стал неестественно высоким и очень гладким, без намека на даже малейшую морщинку.

Изменился и овал лица, скулы стали более выразительными.

Фанаты Пугачевой пришли в восторг от того, как молодо она выглядит, заявив, что сейчас она кажется ровесницей своего молодого мужа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»