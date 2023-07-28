Одетая как Барби Алла Пугачева снова явилась на концерт Вайкуле и отказалась петь

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Певица Алла Пугачева снова пришла на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву».
В этот раз она появилась на публике во всем розовом, стилизовав наряд под стиль Барби, фильм о которой сейчас как раз идет в прокате, пишет «МК». Накануне Алла Борисовна была в мини-шортах с люрексом, и этот образ тоже многим понравился.
Сейчас же обсуждают то, что артистка решила открыть лоб, хотя до этого была с челкой. Поэтому стилисты полагают, что она использовала накладные локоны.
Когда Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) были в зале, к ним подошла Лайма Вайкуле. Она исполняла как раз песню на латышском «Листья желтые над городом кружатся». И Максим Галкин* тоже подпел ей на латышском. Но Пугачева лишь поднялась и повернулась лицом к зрителям. Петь она не стала, возможно из-за проблем с голосом.
Отметим, Лайма Вайкуле объявила, что отправит часть средств, которые будут собраны на фестивале, в поддержку Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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