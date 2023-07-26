Российская блогерша-веган Zhanna D’Art скончалась в Малайзии

Сегодня, 15:09

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Российская блогерша-веган Zhanna D’Art скончалась в Малайзии
Фото из открытых источников

Блогер из Казани Zhanna D’Art (Жанна Д’арт), которая пять лет придерживалась исключительно сырой веганской диеты, скончалась в одной из клиник Малайзии. 

По словам близких покойной, девушка игнорировала советы друзей, изводя себя последние несколько лет. Друзья просили ее остановиться, но она не слушала их. Говорят, что Жанна буквально таяла на глазах. Ее даже отправляли в центры реабилитации, откуда она сбегала. Все эти годы блогерша-веган питалась исключительно фруктами, ростками семян подсолнечника, фруктовыми смузи и соками. 

Жанна училась в Казанском институте культуры, затем переехала в Москву. Она увлеклась сыроедением, занималась йогой и вскоре переехала в азиатские страны. Девушка переезжала из страны в страну, где проводила свои мастер-классы. Жанна считала себя красивее своих сверстников. По ее словам, она чувствовала себя отлично. Более того, девушка пропагандировала свой образ и  призывала подписчиков отказываться от вредной пищи. 

Знакомая Жанны Д’арт написала в комментариях, что 39-летняя блогерша в последнее время выглядела ужасно, словно живой труп. 

«Я наблюдала ее путь к смерти более семи лет. Несколько месяцев назад на Шри у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги, из которых вытекала лимфа. То, что она двигалась, удивительно», – написала она в соцсети.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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