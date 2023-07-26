Неузнаваемую после пластики Пугачеву заметили на фестивале в Юрмале

Алла Пугачева не пришла на открытие фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Около месяца певица не появлялась на публике, поэтому ее выход в свет стал неожиданным для многих. 74-летнюю Примадонну вместе с мужем Максимом Галкиным* (призван иноагентом в РФ) заметили в Юрмале.

Алла Борисовна появилась в концертном зале в шортах и в закрывающих руки перчатках. В Сети опубликованы свежие фото с певицей, на которых ее трудно узнать. Многие заметили, что Алла Борисовна заметно похудела и помолодела. Прежде всего, изменения коснулись формы носа и губ.

Некоторые отметили, что певица смотрится лет на 40 — даже моложе своего супруга. Внешний вид неувядающей Пугачевой прокомментировал стилист Джордж Ровалс.

«Сегодня ее можно назвать настоящей иконой стиля. С помощью правильно подобранного образа она действительно смотрится ровесницей своего мужа. Костюмчик ей очень идет», — заявил он.

Стилист также заметил что нынешний внешний вид Пугачевой слишком дорогой. При этом Ровалс подчеркнул, что Примадонна может надеть и очень дорогую одежду, и бюджетную. Стилист также оценил шорты, оголяющие ноги звезды. Он отметил, что Пугачева всегда гордилась своими ногами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»