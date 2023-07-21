За «три песни под фанеру» на фестивале Пугачева просит с Вайкуле 250 тыс. евро

Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом) каждый год часть лета проводят в Юрмале, где останавливаются на роскошной вилле «Марта». В этом году их поездка на прибалтийский курорт совпала с проведением знаменитого фестиваля «Рандеву», организацией которого занимается подруга Примадонны Лайма Вайкуле.

Предварительно Алла Борисовна заявила о намерении посетить фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala», хотя едва ли она станет выступать на сцене. Скорее всего, певица займет почетное место в зрительном зале. А вот выступление Максима Галкина* под вопросом. Вайкуле заявляла, что юморист выступит в качестве хедлайнера, однако информации о том, что он согласен выйти на сцену, нет.

Активист Роман Худяков в личном блоге высказал свои предположения. По его словам, гвоздем программы «Laima Rendezvous Jurmala» должно было стать выступление Аллы Пугачевой. Активист со ссылкой на свои источники утверждает, что за свое выступление Пугачева потребовала с подруги деньги - 250 тысяч евро. Худяков отмечает, что за эту сумму Примадонна споет три песни под фонограмму. Но такие условия Вайкуле не устроили, и стороны не сошлись в цене.

Худяков пишет, что Вайкуле планирует заработать на фестивале немалые деньги, какие когда-то приносила «Новая волна». Однако эксперты отмечают, что фестиваль может оказаться провальным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»