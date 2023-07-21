Дмитрий Иосифов рассказал, как его обманули режиссер и оператор фильма про Буратино

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Актер и режиссер Дмитрий Иосифов стал знаменитым еще в детстве благодаря роли Буратино в фильме-сказке Леонида Нечаева «Приключения Буратино». В беседе с прессой в рамках фестиваля детского кино «Хрустальный ИсточникЪ» актер упомянул, что тогда ему, обычному школьнику из Минска, было всего 9 лет.
По его словам, особой радости он не испытывал от того, что стал Буратино. Процесс съемок для Дмитрия был непростым, так как он боялся камеры и ужасно зажимался. Актер вспоминает, как не мог вымолвить и слова от стеснения. В итоге режиссер Леонид Нечаев и оператор Юрий Елхов пошли на ухищрения. Они сказали: снимать не будем, будем пока репетировать. Эти слова помогли юному актеру расслабиться. Дмитрию было намного легче, когда не звучала команда «Камера, мотор!».
«Я в итоге говорю:«Сколько можно репетиций-то? Когда снимать будем?» И тогда выяснилось, что половина фильма уже снята», — рассказал актер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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