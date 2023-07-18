Актриса РФ Светлана Дружинина назвала наказание для Пугачевой страшнее потери денег

Актриса Светлана Дружинина высказалась о том, что для Аллы Пугачевой может быть даже страшнее потери денег и замка в Подмосковье.

В интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» она прокомментировала отъезд из РФ Аллы Пугачевой с семьей. По ее мнению, эти люди сами себя наказали. Их она назвала предателями, которые покинули страну и народ в столь ответственный и сложный момент.

«Рано или поздно они будут там тосковать... Они там никому не нужны. Они будут испытывать чувство гораздо более обременительное, чем наше нынешнее осуждение. Сейчас на наши слова они ответят просто «остротами», — заявила Дружинина.

Она отметила, что к этим людям следует действовать жестко. Нельзя «все забыть и всех простить». Она считает, что они должны искупать свою вину, и нельзя им просто разрешить вернуться домой, чтобы снова зарабатывать на тех, кого они предали.

Но все же Дружинина отметила, что Алла Пугачева была в свое время «достоянием страны». А сейчас она сама себя наказала, отказавшись от славы и уважения. И это, по ее мнению, для Примадонны гораздо более тяжелое наказание, чем потеря денег и недвижимости.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»