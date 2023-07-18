Вайкуле не станет оплачивать Пугачевой и Галкину выступление на фестивале «Рандеву»

Сегодня, 11:49

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Вайкуле не станет оплачивать Пугачевой и Галкину выступление на фестивале «Рандеву»
Лайма Вайкуле

Ходят слухи, что между давними и близкими подругами Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле пробежала «черная кошка» из-за гонорара. О них рассказала «Комсомольская правда» со ссылкой на общественника Романа Худякова. Доказательств тому, о чем ниже пойдет речь, нет никаких. Все пока только на уровне предположений.

Скоро в Юрмале пройдет фестиваль Лаймы «Рандеву». Предполагалось, что «гвоздем» фестивальной программы станет выступление самой Примадонны и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ, — Ред.). Однако теперь это под вопросом. Худяков с отсылкой к «знающим людям из Латвии, принимающих участие в организации фестиваля», утверждает, что Пугачева и ее супруг не против были выступить, но под фонограмму и за 250 тысяч евро.

«По утверждению Худякова, исполнительница хита «Вернисаж» не согласилась на выставленный подругой ценник», — пишет «Комсомолка».

Пока нет ясности, будут присутствовать на фестивале Алла Пугачева и Максим Галкин*, или нет. Переговоры об участии в фестивале друзей Лаймы продолжаются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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