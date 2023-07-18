Диджей Катя Гусева сообщила о предстоящей свадьбе 56-летнего певца Филиппа Киркорова

Сегодня, 07:39

Image 16+
Диджей Катя Гусева сообщила о предстоящей свадьбе 56-летнего певца Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров готовится к свадьбе, заявляет диджей Катя Гусева.

Она утверждает, что в планах артиста жениться на своей новой возлюбленной, передает «КП».

Гусева отметила, что со своей девушкой Филипп Киркоров ее не знакомил, однако во время их встречи девушка заметила «горящие глаза» артиста.

«Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел. Во-первых, у него шикарное преображение. Во-вторых, видно, что он счастлив в личной жизни», — утверждает Гусева.

Не так давно Филипп Киркоров рассказал, что у него новые отношения. Он живет с девушкой, которая «греет его и вдохновляет». Но вдаваться в подробности артист не стал.

Ранее Гусева рассказала об отношениях с Киркоровым. По ее словам, она хотела за него замуж, но он был против свадьбы. А в 2023 году Катя Гусева вышла замуж за Михаила Сазанова. Филипп Киркоров был одним из приглашенных гостей и даже исполнил для молодоженов один из своих хитов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Диджей Катя Гусева сообщила о предстоящей свадьбе 56-летнего певца Филиппа Киркорова

Сегодня, 07:39

Тело актёра РФ «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» несколько дней пролежало в квартире

Сегодня, 06:44

«KP.RU»: бывший жених Ксении Собчак купил любимую виллу Пугачевой в Юрмале за 600 млн рублей

Вчера, 10:04

Алла Пугачева готова петь на корпоративах за 50 миллионов рублей

18-07-2023, 16:09

Певицу РФ Юту поразило равнодушие публики на выступлении в госпитале

18-07-2023, 09:24

Сын Плющенко и Яны Рудковской сыграет Д’Артаньяна в новом ремейке «Трёх мушкетёров»

17-07-2023, 16:54

Раиса Рязанова прокомментировала русофобские интервью Ивара Калныньша

17-07-2023, 15:14

Буйнов назвал Аллу Пугачеву сестрой во время похорон Юдашкина

17-07-2023, 13:54

Серова в Белоруссии возмутила «украинская» белорусская речь

16-07-2023, 18:44

Шепелев рассказал, как переживал смерть своей гражданской супруги Жанны Фриске

15-07-2023, 10:04

Мерабова рассказала, почему ушла из школы Пугачевой

13-07-2023, 15:44

Пугачева сняла виллу «Марта» в Юрмале за 15 млн рублей

13-07-2023, 14:09

Надежда Бабкина тратит на косметические процедуры до 400 тысяч

12-07-2023, 11:59

Морозов объяснил невостребованность Веры Брежневой в Европе

8-07-2023, 10:59

71-летняя Аллегрова шокировала поклонников баснословной суммой гонорара

7-07-2023, 13:29

Кушанашвили назвал Лободу «жалкой» после ее заявления о популярности в России

5-07-2023, 13:04

Сериал РФ «Счастливы вместе» получит продолжение

5-07-2023, 11:59

Участник Грушинского фестиваля пожаловался на запрет исполнять патриотические композиции

5-07-2023, 11:54

Актриса Юлия Меньшова показала последнее видео с умершим от коронавируса отцом

5-07-2023, 11:04

Уехавшая из РФ актриса Яна Троянова едва не умерла из-за начавшейся депрессии

5-07-2023, 10:54

Возможно, Вам будет интересно

Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

Вчера, 12:24

0

Спящих севастопольцев разбудила работа ПВО. Об этом сообщает издание «Подмосковье Сегодня». Примерно с часу ночи на 19...

Подробнее
В Великобритании не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила

В Великобритании не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила

Вчера, 12:39

0

22-летняя жительница Великобритании, проживающая в графстве Уэст-Мидлендс, ночью захотела принять ванну и внезапно...

Подробнее
Что известно о ЧП на Крымском мосту 17 июля

Что известно о ЧП на Крымском мосту 17 июля

17-07-2023, 09:34

0

В результате ЧП на Крымском мосту погибли женщина и мужчина, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщается, что дочь...

Подробнее
Стало известно о продаже яхты Евгения Пригожина почти за 300 млн рублей

Стало известно о продаже яхты Евгения Пригожина почти за 300 млн рублей

17-07-2023, 11:49

0

Российский предприниматель Евгений Пригожин выставил на продажу свою личную яхту Astondoa 122 GLX. Объявление было...

Подробнее
«Daily Mail»: Британка четыре дня жила в роскошном турецком отеле по старому браслету

«Daily Mail»: Британка четыре дня жила в роскошном турецком отеле по старому браслету

17-07-2023, 09:44

0

Британский таблоид «Daily Mail» рассказал о жительнице Соединенного Королевства Роксане Бальчюнас, которая вместе с...

Подробнее
E1.RU: В Екатеринбурге не хотят комиссовать наполовину ослепшего и оглохшего бойца РФ

E1.RU: В Екатеринбурге не хотят комиссовать наполовину ослепшего и оглохшего бойца РФ

Вчера, 09:44

0

Вопиющий случай с военным произошел в Екатеринбурге: мужчину, наполовину слепого и глухого, не хотят комиссовать....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров