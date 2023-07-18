Диджей Катя Гусева сообщила о предстоящей свадьбе 56-летнего певца Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров готовится к свадьбе, заявляет диджей Катя Гусева.

Она утверждает, что в планах артиста жениться на своей новой возлюбленной, передает «КП».

Гусева отметила, что со своей девушкой Филипп Киркоров ее не знакомил, однако во время их встречи девушка заметила «горящие глаза» артиста.

«Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел. Во-первых, у него шикарное преображение. Во-вторых, видно, что он счастлив в личной жизни», — утверждает Гусева.

Не так давно Филипп Киркоров рассказал, что у него новые отношения. Он живет с девушкой, которая «греет его и вдохновляет». Но вдаваться в подробности артист не стал.

Ранее Гусева рассказала об отношениях с Киркоровым. По ее словам, она хотела за него замуж, но он был против свадьбы. А в 2023 году Катя Гусева вышла замуж за Михаила Сазанова. Филипп Киркоров был одним из приглашенных гостей и даже исполнил для молодоженов один из своих хитов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»