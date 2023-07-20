Тело актёра РФ «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» несколько дней пролежало в квартире

20-07-2023, 06:44

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Тело актёра РФ «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» несколько дней пролежало в квартире
Актер театра и кино Виктор Мелихов

Популярный актер театра и кино Виктор Мелихов на протяжении нескольких дней подряд пролежал мертвым в своей квартире в городе Санкт-Петербурге. Об этой новости сообщил его друг Марк Горонок.

Сообщение о кончине Виктора Мелихова появилось 19 июля, актеру был 61 год. Ранее актёр работал на съемочной площадке в новом проекте. Марк Горонок рассказал о том, что последний раз он виделся с Мелиховым 13 июля. Во время той встречи актер много шутил, несмотря на боли в ноге. Год назад врачи сделали ему имплантацию тазобедренного сустава.

«В пятницу мы с Виктором разговаривали по телефону еще раз. Он мне рассказал о том, что только что закончил съемочный день в новом проекте. Это был последний день съемок этого фильма. Потом он больше не выходил на связь, поэтому я уже не смог с ним больше поговорить», — пояснил собеседник.

В субботу Мелихов перестал выходить на связь, а через несколько дней его нашли мертвым. По словам друга, актер жил один. Причины смерти звезды пока неизвестны. Горонок отметил, что говорил с дочерью Мелихова, и та призналась, что у ее отца были проблемы с сердцем. Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного сетевого издания «REGNUM».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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