«KP.RU»: бывший жених Ксении Собчак купил любимую виллу Пугачевой в Юрмале за 600 млн рублей

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Виллу «Марта» в Латвии продали за 600 млн рублей и приобрел ее бывший жених Ксении Собчак бизнесмен Александр Шусторович.
Эту виллу уже 15 лет подряд арендует для отдыха с семьей Алла Пугачева. В этом году она приехала снова в Юрмалу и снова живет на вилле «Марта», спасаясь от жаркого израильского солнца. Ведь Алла Борисовна после начала «военной спецоперации» на территории Украины перебралась в Израиль, пишет «КП».
Стоит отметить, что с Шусторовичем Алла Пугачева знакома давно. Они общались и в 2000-е, когда у него были отношения с Ксенией Собчак. Поэтому Примадонна смогла договориться об аренде «Марты» на лето.
Предыдущий владелец виллы Виктор Красовицкий хотел продать «Марту» за 15 млн евро, но опустил сумму до 6 млн евро. Сделка была очень сложной и сопровождалась судебными процессами, так как продавец и покупатель не могли согласовать права на землю, на которой находится вилла, и даже то, кому принадлежит мебель в доме.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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