Алла Пугачева готова петь на корпоративах за 50 миллионов рублей

Проживающая в Израиле Алла Пугачева ушла со сцены несколько лет назад. Но она готова выступать на частных вечеринках. Гонорар певицы составляет 50 млн рублей или 500 тысяч евро.

«Гонорар без перелета начинается от 500 тысяч евро. А если нужен перелет от ее места жительства до места частного мероприятия, тогда сумма должна еще подрасти», — заявил некий источник.

Однако пока этих денег Примадонне никто не предлагал. Шанс получить предложение невелик, и хотя у Пугачевой есть обеспеченные поклонники, сейчас все стараются экономить. К тому же многие учитывают политическую позицию певицы, а также тот факт, что Алла Борисовна летает на самолете в исключительных случаях.

Напомним, что Алла Пугачева до конца лета будет находиться в латвийской Юрмале, где посетит фестиваль «Рандеву», организованный ее подругой Лаймой Вайкуле.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»