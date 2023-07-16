Певицу РФ Юту поразило равнодушие публики на выступлении в госпитале

Певица Юта рассказала о том, как она дает концерты в госпитале.

По ее словам, она была удивлена тем, какие равнодушные были там люди, передает «5-tv.ru».

Со слов артистки, ее поразило то, как сильно отличаются люди, находящиеся в госпитале от тех, кто приходит к ней на концерты. Чтобы стать ближе к публике, певица решила исполнить свою композицию «Мама», которая стала мостиком для нее и зрителя.

«Я думала, что концерт в госпитале происходит по тем же законам и на тех же настроениях, как собственно протекает обычное выступление. Реальность оказалась гораздо жестче, реальность оказалась другой. Я приехала, вышла на сцену и вижу перед собой людей, которые смотрят не на меня и не на сцену, они смотрят в пол, они смотрят в себя», — вспоминает артистка.

По ее словам, в тот момент она поняла, что обычные приемы, которые она использовала, чтобы установить связь с публикой, не сработают. Поэтому она решила открыть свою душу и исполнила композицию «Мама». Эта песня, утверждает артистка, погружает в детские воспоминания, делает людей более открытыми и позволяет установить более доверительные отношения между ней и публикой.

Юта признает, что выступать в госпиталях ей морально тяжело.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»