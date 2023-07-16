Певицу РФ Юту поразило равнодушие публики на выступлении в госпитале

Нам электричество пахать и сеять будет: почему падают цены на литий
Цены на электричество постепенно снижаются, и почему это происходит, объяснили эксперты на страницах издания...Подробнее
Певица Юта рассказала о том, как она дает концерты в госпитале.
По ее словам, она была удивлена тем, какие равнодушные были там люди, передает «5-tv.ru».
Со слов артистки, ее поразило то, как сильно отличаются люди, находящиеся в госпитале от тех, кто приходит к ней на концерты. Чтобы стать ближе к публике, певица решила исполнить свою композицию «Мама», которая стала мостиком для нее и зрителя.
«Я думала, что концерт в госпитале происходит по тем же законам и на тех же настроениях, как собственно протекает обычное выступление. Реальность оказалась гораздо жестче, реальность оказалась другой. Я приехала, вышла на сцену и вижу перед собой людей, которые смотрят не на меня и не на сцену, они смотрят в пол, они смотрят в себя», — вспоминает артистка.
По ее словам, в тот момент она поняла, что обычные приемы, которые она использовала, чтобы установить связь с публикой, не сработают. Поэтому она решила открыть свою душу и исполнила композицию «Мама». Эта песня, утверждает артистка, погружает в детские воспоминания, делает людей более открытыми и позволяет установить более доверительные отношения между ней и публикой.
Юта признает, что выступать в госпиталях ей морально тяжело.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Цены на электричество постепенно снижаются, и почему это происходит, объяснили эксперты на страницах издания...Подробнее
Доктор юридических наук Юрий Жданов рассказал о том, что происходит в отношениях между США и КНР. По его словам,...Подробнее
По неподтвержденной информации, которую обнародовал телеграм-канал «Военный Осведомитель», от должности командира 106-й...Подробнее
В результате ЧП на Крымском мосту погибли женщина и мужчина, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщается, что дочь...Подробнее
Британский таблоид «Daily Mail» рассказал о жительнице Соединенного Королевства Роксане Бальчюнас, которая вместе с...Подробнее
Российские туристы, которым отказано во въезде в Израиль из-за подозрений в миграционных намерениях, уже третий день...Подробнее