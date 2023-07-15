Сын Плющенко и Яны Рудковской сыграет Д’Артаньяна в новом ремейке «Трёх мушкетёров»

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Звездный ребенок прославленного фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, у которого уже имеется свой творческий псевдоним Гном Гномыч, накануне совершил первый в своей жизни актерский дебют в известном художественном режиссёрском проекте. Десятилетнему Александру досталась главная роль в новой экранизации ремейка на художественную картину «Три мушкетера». Партнершей Александра в этом фильме выступает дочка музыканта Тимати Алиса — дети будут играть героев фильма в детстве.
«Алиса — наша малышка Миледи, а Саша играет молодого д’Артаньяна», — рассказала мама Александра Яна Рудковская.
Следует заметить, что пожилого д’Артаньяна, как и положено, в этой легендарной ленте играет Михаил Боярский. Спустя много лет, эти два персонажа встречаются. Судя по счастливому лицу Саши, ему понравилась эта работа.
Ранее фанаты знаменитой семьи обвиняли Плющенко и Рудковскую в том, что мальчик никогда не улыбается. Он всегда казался очень серьезным и сосредоточенным, как на льду (он начал кататься на коньках с двух лет), так и в качестве модели.
Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного сетевого издания «7Дней.ру».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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