Раиса Рязанова прокомментировала русофобские интервью Ивара Калныньша

Нам электричество пахать и сеять будет: почему падают цены на литий
Цены на электричество постепенно снижаются, и почему это происходит, объяснили эксперты на страницах издания...Подробнее
Советская и российская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии СССР Раиса Рязанова стала почетным гостем кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ», который проходил в Ессентуках. В ходе беседы с прессой народная артистка РФ впервые высказалась о словах латвийского актера Ивара Калныньша, который в интервью заявил о том, что на нем «зарабатывали миллионы» в советском кино. Он также сказал, что в Россию больше не поедет и отказывается участвовать в российском кино.
78-летняя актриса призналась, что недоумевает по поводу таких высказываний. Рязанова считает, что ее латышский коллега обрел популярность благодаря советским и российским фильмам.
«Что бы он делал, если бы не российское кино и он бы снимался только на Рижской киностудии?! Скорее всего, ничего бы не делал!» – заключила актриса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Цены на электричество постепенно снижаются, и почему это происходит, объяснили эксперты на страницах издания...Подробнее
Доктор юридических наук Юрий Жданов рассказал о том, что происходит в отношениях между США и КНР. По его словам,...Подробнее
По неподтвержденной информации, которую обнародовал телеграм-канал «Военный Осведомитель», от должности командира 106-й...Подробнее
В результате ЧП на Крымском мосту погибли женщина и мужчина, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщается, что дочь...Подробнее
Британский таблоид «Daily Mail» рассказал о жительнице Соединенного Королевства Роксане Бальчюнас, которая вместе с...Подробнее
Российские туристы стали ездить в Турцию не только на отдых, но и чтобы исправить свою внешность. Сейчас многие говорят...Подробнее