Раиса Рязанова прокомментировала русофобские интервью Ивара Калныньша

Советская и российская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии СССР Раиса Рязанова стала почетным гостем кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ», который проходил в Ессентуках. В ходе беседы с прессой народная артистка РФ впервые высказалась о словах латвийского актера Ивара Калныньша, который в интервью заявил о том, что на нем «зарабатывали миллионы» в советском кино. Он также сказал, что в Россию больше не поедет и отказывается участвовать в российском кино.

78-летняя актриса призналась, что недоумевает по поводу таких высказываний. Рязанова считает, что ее латышский коллега обрел популярность благодаря советским и российским фильмам.

«Что бы он делал, если бы не российское кино и он бы снимался только на Рижской киностудии?! Скорее всего, ничего бы не делал!» – заключила актриса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»