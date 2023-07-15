Буйнов назвал Аллу Пугачеву сестрой во время похорон Юдашкина

Сегодня, 13:54

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Буйнов назвал Аллу Пугачеву сестрой во время похорон Юдашкина
Певец Александр Буйнов

Певец Александр Буйнов на похоронах модельера Валентина Юдашкина назвал Аллу Пугачеву своей сестрой.

Он подчеркнул, что, несмотря на разные политические взгляды, прекращать общаться с Аллой Пугачевой он не намерен, пишет «СтарХит». По его словам, хотя сейчас они не так близко общаются, как раньше, но все равно переписываются.

Также Буйнов опроверг утверждения о том, что никто не поздоровался с Пугачевой на похоронах Юдашкина. Певец отметил, что сам лично не только здоровался с Примадонной, но и общался с ней.

По словам артиста, он не интересуется политическими взглядами Аллы Пугачевой. Буйнов также добавил, что она всегда будет для него сестрой, независимо от того, в какой стране живет.

Напомним, Алла Пугачева покинула РФ после того как Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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