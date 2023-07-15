Буйнов назвал Аллу Пугачеву сестрой во время похорон Юдашкина

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Певец Александр Буйнов на похоронах модельера Валентина Юдашкина назвал Аллу Пугачеву своей сестрой.
Он подчеркнул, что, несмотря на разные политические взгляды, прекращать общаться с Аллой Пугачевой он не намерен, пишет «СтарХит». По его словам, хотя сейчас они не так близко общаются, как раньше, но все равно переписываются.
Также Буйнов опроверг утверждения о том, что никто не поздоровался с Пугачевой на похоронах Юдашкина. Певец отметил, что сам лично не только здоровался с Примадонной, но и общался с ней.
По словам артиста, он не интересуется политическими взглядами Аллы Пугачевой. Буйнов также добавил, что она всегда будет для него сестрой, независимо от того, в какой стране живет.
Напомним, Алла Пугачева покинула РФ после того как Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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