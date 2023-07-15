Серова в Белоруссии возмутила «украинская» белорусская речь

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Певец Серов оконфузился в Беларуси, приняв местный язык за украинский. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Популярный в прошлом певец Александр Серов недавно отправился в белорусский Витебск, чтобы принять участие в музыкальном фестивале «Славянский базар». Однако незнание языков стран-соседей сыграло с артистом злую шутку, когда на вокзале он набросился на местного журналиста с обвинениями за его «украинский» язык.
Так, певец, полагая, что с ним общаются по-украински, отказался не только отвечать на вопросы представителей белорусской прессы, но даже толком не поздоровался с ними. Вместо этого он смутился и поспешил уехать.
В то же время сам артист до сих пор уверен, что встречающие музыкантов журналисты обратились к нему с приветствием на украинском языке, замышляя какую-то провокацию.
«Ко мне обратились на украинском языке, когда я садился в машину. Я спросил: почему на украинском говорите? Что-то невнятно сказали, и всё — я уже закрывал окно и уезжал», — рассказал исполнитель изданию «Подъём».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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