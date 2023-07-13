Шепелев рассказал, как переживал смерть своей гражданской супруги Жанны Фриске

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С момента смерти певицы Жанны Фриске минуло восемь лет. И только теперь телеведущий Дмитрий Шепелев решился рассказать, как переживал уход в мир иной своей гражданской супруги.
В информационном пространстве многие упрекали его в отстраненности. Родные артистки прямо обвиняли Шепелева в том, что он бросал Жанну Фриске в самые тяжелые для нее моменты, когда она уже тяжело болела.
Телеведущий в программе YouTube-канала Влада Аганова заявил, что это все неправда и домыслы. Когда певица болела, он находился рядом с ней и делал все от него зависящее — помогал в лечении, возил на процедуры и так далее. При этом параллельно заботился о Платоне, их общем сыне.
«Я вывозил очень долго, потерял реально много времени. Но то, что это забрало у меня лет десять карьеры, профессиональной жизни, меня как мужчины — факт», — цитирует громкое заявление Шепелева «Пятый канал».
Телеведущий признался, что смерть Жанны потрясла и шокировала его. Вначале он пытался справиться с переживаниями с помощью алкоголя, много пил. Но затем осознал, что самостоятельно пережить утрату не сможет — решил обратиться к психологам.
«Приходил к ним на полусогнутых. Со мной был не один психолог», — разоткровенничался Шепелев.
Напомним, телеведущий через несколько лет после смерти Жанны снова влюбился — в дизайнера Екатерину Тулупову. Два года назад у них родился общий сын.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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