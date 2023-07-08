Мерабова рассказала, почему ушла из школы Пугачевой

Джазовая певица Мариам Мерабова в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» рассказала, что долгое время преподавала в школе Аллы Пугачевой. Она ушла оттуда, высказав Примадонне недовольство качеством обучения и атмосферой в учебном заведении.

Мерабова не могла больше находиться в школе после того, как узнала, что детей начали учить петь исключительно под фонограмму. По словам певицы, педагоги даже стали записывать голоса вместо детей.

«Я ушла оттуда, хлопнув дверью, потому что ненавижу жить и работать в ситуации «свиты», — сказала Мерабова.

Перед тем, как соглашаться на работу в школе, певица заявила, что будет учить детей петь, а не делать вид, что они поют. Алла Борисовна ответила, что именно это ей и надо. По словам Мерабовой, она сочла странным тот факт, что школа Пугачевой занимается «фигней».

Алла Борисовна заявила ей, что она пожалеет о своем решении уйти из учебного заведения. На это Мариам ответила, что не станет ее оскорблять из-за уважения к ней.

Спустя какое-то время Мерабовой позвонил Илья Авербух и пригласил спеть на юбилее Татьяны Тарасовой. Он также сказал, что ему ее рекомендовала Алла Борисовна. Тогда Мариам поняла, что Примадонна действительно думала, что она пожалеет, что ушла от нее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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