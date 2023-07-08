Пугачева сняла виллу «Марта» в Юрмале за 15 млн рублей

Сегодня, 14:09

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Пугачева сняла виллу «Марта» в Юрмале за 15 млн рублей
Алла Пугачева

Проживающая в Израиле Алла Пугачева вместе с 9-летними двойняшками Елизаветой и Гарри и мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом) отправилась в Юрмалу. Примадонна сняла на курорте виллу «Марта» площадью 210 кв. метров, где всегда отдыхает, когда приезжает в Латвию. 

На территории особняка, принадлежащего латвийскому банкиру, который раньше сдавал его богатым людям за 70 - 90 тыс. евро, находятся большая гостиная, две спальни, кухня с современной техникой, ванные комнаты и другие помещения. Также на территории виллы, распложенной неподалеку от концертного зала «Дзинтари» и рядом с домом Лаймы Вайкуле, есть дополнительные пристройки — отдельные апартаменты, кинотеатр, картинная галерея и сад в японском стиле. 

По некоторым данным, проживание в элитном особняке обходится Пугачевой и ее семье в крупную сумму. Как сказал риелтор, вилла летом стоила около 150 тысяч евро (15 млн рублей) в месяц, но ее можно арендовать за 10 тысяч евро не в сезон. Пугачевой, которая арендует этот дом каждый год, всегда делают скидку. Тем более сейчас, когда в Юрмале нет такого спроса на жилье, как прежде. 

Есть информация о том, что семья Аллы Борисовны пробудет на прибалтийском курорте до второй половины августа. Ожидается, что Пугачева посетит фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala 2023», который организует ее давняя подруга Лайма Вайкуле.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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