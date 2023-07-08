Надежда Бабкина тратит на косметические процедуры до 400 тысяч

Телевизионной ведущей и певице Надежде Бабкиной 19 марта исполнилось 73 года. Однако, многочисленные поклонники «казачки Нади» в один голос утверждают, что артистка выглядит намного моложе своих лет. Она и сама с огромной радостью принимает подобные комплименты.

Естественно, певица всячески избегает разговоров о том, что ее красота обязана дорогим процедурам. Вездесущие корреспонденты различных изданий попросили пластического хирурга Марию Ситникову, выпускницу Сеченовского университета и известного эксперта, оценить внешность Надежды Бабкиной.

В соответствии с рассказом медицинского специалиста, артистка сделала себе круговую подтяжку лица. Данная операция стоит от 400 тысяч рублей. Похоже, считает врач, что ещё она сделала блефаропластику верхних и нижних век ориентировочно за 150 тысяч рублей. У Ситниковой есть подозрение на то, что Надежда Георгиевна также могла обратиться за платизмопластикой, популярной среди всех знаменитостей. Такая процедура осуществляется по цене 200 тысяч рублей. Операция помогает избавить пациента от лишней жировой ткани и провисания, а также омолаживает кожу шеи.

Известно, что в настоящее время Надежда Бабкина пользуется инъекциями красоты: мезотерапия, биоревитализация, филлеры и ботокс. Цены на подобные уколы начинаются от 50 тысяч рублей. Есть информация, по словам Ситниковой, что не все пластические операции Надежды Бабкиной были успешными. К примеру, последний лифтинг привел к излишнему перетяжению тканей, из-за чего лицо певицы выглядит неподвижным.

Мария советует артистке сосредоточиться на уходовых процедурах и аппаратной косметологии, и воздержаться от филлеров, поскольку они могут вызвать отечность у женщин ее возраста. Три года назад Надежда Бабкина рассказала в шоу «Секрет на миллион», что пришлось обратиться к пластическим хирургам. Это было связано с многочисленными слухами о ее здоровье, которые возникли после того, как она вышла в свет после борьбы с коронавирусом и не выглядела так, как ожидала публика. Эту информацию описывают сегодня журналисты новостного онлайн портала «Вокруг ТВ».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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