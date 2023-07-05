Морозов объяснил невостребованность Веры Брежневой в Европе

Певица Вера Брежнева не будет пользоваться популярностью в Европе, уверен музыкальный продюсер Евгений Морозов.

По его словам, у артистки нет выдающихся вокальных данных, а ее выступления политизированы, пишет «Абзац». И это главные причины того, что она не будет популярной в Европе, уверен Морозов.

«Она была всегда танцующей моделью, но при этом мечтала трансформироваться в певицу. Не станет она ни Валерией, ни Полиной Гагариной. От рождения нет у нее вокальных данных. В Европе не нужна никому певица с Украины. Что у Брежневой, что у Лободы на Западе перспектив – ноль», – заявил Морозов.

Он отметил, что политизированные концерты Веры Брежневой в Европе не нужны. И заработать популярность постоянной критикой РФ ей не удастся. Поэтому не стоит надеяться на то, что у нее в Европе будет много концертов.

По словам Морозова, Вера Брежнева пугает публику своими заявлениями о политике, а зритель в Европе хочет на концертах отдыхать, а не слушать политические спичи.

Напомним, Вера Брежнева покинула РФ после того как началась «военная спецоперация» и активно помогает Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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