71-летняя Аллегрова шокировала поклонников баснословной суммой гонорара

АТОР: отдых по системе «все включено» в Краснодарском крае стоит от 150 тысяч
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Популярная певица Ирина Аллегрова давно не дает концертов и выступает только на закрытых вечеринках за внушительный гонорар. Пригласить звезду на праздник позволит себе далеко не каждый. Российские олигархи, пожелавшие видеть и слышать певицу у себя на торжестве, шокированы размером суммы, запрашиваемой звездой. За 40 минут выступления Аллегрова рассчитывает получить не менее 100 тысяч евро, тогда как раньше она была поскромнее — соглашалась петь за 50 тысяч евро.
По словам продюсера Сергея Лаврова, 71-летняя певица завышает ценник для того, чтобы отсеять сомнительных заказчиков, так как дорожит своей репутацией. Из-за высоких запросов Аллегрова стала менее востребована. Однако это ее не огорчает, так как она может больше времени проводить с семьей. Тем более, что за многолетнюю карьеру Аллегрова успела неплохо заработать.
«Ирина всегда была топ-артисткой и находилась в первом эшелоне звезд. В какой-то период она была номером один на корпоративах. Люди ее любят. Она пользуется спросом и сейчас», — заявил Лавров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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