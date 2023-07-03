Кушанашвили назвал Лободу «жалкой» после ее заявления о популярности в России

Известный журналист Отар Кушанашвили в авторской программе «Каково?!» прокомментировал высказывание уехавшей в Латвию Светланы Лободы о том, что Россия в ее лице потеряла талантливую певицу.

По словам Кушанашвили Лобода слишком высокого мнения о себе. Он призвал 40-летнюю поп-диву спуститься с небес на землю. Ведущий светской хроники считает, что Лобода называет себя звездой первой величины без всяких на то оснований. Он также высказал мнение, что певице не стоит кичиться своими талантами, а лучше проявлять скромность.

Журналист, который за словом в карман не полезет, подчеркнул, что, пытаясь выдать себя за очень востребованную певицу, Лобода смотрится убого. Острый на язык Кушанашвили отмечает, что у нее никогда не было в России многомиллионной армии поклонников.

«Светлана Лобода одно время действительно была популярной… на севере Бирюлево и собирала там 14 человек. В кинотеатрах не было свободных мест на ее выступления, где из 45 песен живьем звучала одна. Теперь Лобода говорит, что на ней держалась эстрада. Какая она жалкая», — высказался 53-летний шоумен.

Ранее обосновавшаяся в Прибалтике Светлана Лобода призналась, что мечтала стать владелицей недвижимости в Латвии. Она раскритиковала российские власти, которые запретили ей въезд в РФ на 50 лет. Лобода гастролирует за границей, однако едва ли она может похвастаться высоким уровнем доходов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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