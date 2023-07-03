Сериал РФ «Счастливы вместе» получит продолжение

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Сотрудники телевизионного канала ТНТ накануне официально подтвердили информацию о том, что они сейчас продолжают работу над популярным сериалом «Букины». Специалисты телеканала ТНТ собираются также создать дальнейшее продолжение телевизионного сериала «Счастливы вместе» — такая информация пришла от авторов Telegram-канала «Новости кинопроизводства».
В очередном проекте, который теперь называется «Букины», будут участвовать артисты, вернувшиеся из основного каста: Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин. Следует акцентировать внимание на том, что работники телеканала ТНТ пока официально не подтверждали информацию о работе над продолжением.
«Новости кинопроизводства» пишут о том, что у нового сериала будет десять эпизодов, а поработают над ними братья Андреасян. Пока нет информации о том, кто напишет и займётся постановкой сериала.
«Счастливы вместе» выходили на ТНТ с 2006 по 2013 годы. Сериал рассказывает об обычной семье Букиных, которая живёт в провинциальном городе и постоянно сталкивается с комичными ситуациями. Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Канобу», получившие пресс-релиз от Telegram-канала «Новости кинопроизводства».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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