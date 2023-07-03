Участник Грушинского фестиваля пожаловался на запрет исполнять патриотические композиции

На проходящем в Самаре Грушинском фестивале действует запрет на исполнение патриотических композиций. На это пожаловался один из участников Михаил Чудаков.

«Моих друзей, лауреатов сцены «Победа», которая работает в рамках Грушинского фестиваля, организаторы этого мероприятия не допустили к участию в главном концерте на Горе с формулировкой «не надо разжигать», — сообщил Чудаков.

На эту публикацию отреагировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В частности, он заявил, что следует разобраться в ситуации, а не поддаваться фейкам. Глава региона также заявил:

«Если что-то надо скорректировать во взаимоотношениях с Грушинским клубом и организаторами фестиваля, обязательно сделаем».

Между тем журналисты обратились за комментарием к организаторам фестиваля и получили такой ответ:

«На юбилейном фестивале работали 11 полноправных сцен со своими программами, и на каждой из них можно было услышать десятки талантливых авторов-исполнителей, включающих патриотические элементы в свою программу».

Также организаторы добавили, ограничений по тематике песен не было, любой мог заявиться на конкурс авторской песни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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