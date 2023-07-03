Участник Грушинского фестиваля пожаловался на запрет исполнять патриотические композиции

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На проходящем в Самаре Грушинском фестивале действует запрет на исполнение патриотических композиций. На это пожаловался один из участников Михаил Чудаков.
«Моих друзей, лауреатов сцены «Победа», которая работает в рамках Грушинского фестиваля, организаторы этого мероприятия не допустили к участию в главном концерте на Горе с формулировкой «не надо разжигать», — сообщил Чудаков.
На эту публикацию отреагировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В частности, он заявил, что следует разобраться в ситуации, а не поддаваться фейкам. Глава региона также заявил:
«Если что-то надо скорректировать во взаимоотношениях с Грушинским клубом и организаторами фестиваля, обязательно сделаем».
Между тем журналисты обратились за комментарием к организаторам фестиваля и получили такой ответ:
«На юбилейном фестивале работали 11 полноправных сцен со своими программами, и на каждой из них можно было услышать десятки талантливых авторов-исполнителей, включающих патриотические элементы в свою программу».
Также организаторы добавили, ограничений по тематике песен не было, любой мог заявиться на конкурс авторской песни.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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