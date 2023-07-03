Актриса Юлия Меньшова показала последнее видео с умершим от коронавируса отцом

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Юлия Меньшова впервые опубликовала видео с последней фотосессии своего отца Владимира Меньшова, скончавшегося от коронавируса. В кадрах режиссер сидит на стуле, и, по всей видимости, ему нездоровилось – он покашливал.
«Давайте с кепочкой, — попросил он. — И без всех...»
«Без эффектов? А я чуть-чуть совсем. Видите?» — сказала фотограф.
«Сегодня — 2 года как нет папы», — подписала видео 53-летняя актриса.
Известно, что режиссер заразился коронавирусом в июне 2021 года. Вначале он лечился в домашних условиях, но его состояние резко ухудшилось, из-за чего его госпитализировали. На больничной койке тогда оказалась и его жена, актриса Вера Алентова.
Юлии Меньшовой разрешили посетить красную зону, чтобы навестить отца. Врачи сделали все для излечения оскароносного режиссера, но спасти его не удалось — он скончался 5 июля.
Добавим, что в прошлом году вышла автобиографическая книга звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой «Все не случайно».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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