Уехавшая из РФ актриса Яна Троянова едва не умерла из-за начавшейся депрессии

Известная российская актриса театра и кино Яна Троянова в своей личной жизни пережила немало трагедий. Суицид сына, болезненное расставание с супругом Василием Сигаревым, хаотичный переезд во Францию — эти, и многие другие неприятные события негативно сказались на ее дальнейшем состоянии.

Накануне популярная артистка рассказала, какую ужасную депрессию пережила. Только в России объявили специальную военную операцию вооруженных сил на территории Украины, Яна Троянова срочно переехала во Францию. Уже проживая в европейском государстве, актриса стала постоянно испытывать тревогу. Конечно, возвратиться на свою родину она бы могла. Но, увы — боялась из-за своих прежних негативных политических высказываний.

«Во Франции у меня была ужасная депрессия. Я прекрасно понимала — из подобного состояния нужно было непременно вылезать, чтобы остановить в себе злобу. В первые моменты я испытывала сильную злобу на Россию, на себя. Когда прошло время, я поняла, что просто умираю. Меня моя собственная злоба убивала изнутри. Пришлось обращаться к психологу. Только через духовные практики я смогла из этого вылезти, с одной только целью — попытаться понять другого человека, если где-то надо потерпеть — я должна потерпеть. Достается всем вокруг меня, значит, и я должна дальше жить», — рассказала Яна в одном из радиошоу.

От плохих мыслей помогает избавиться ее собака Эмми. В свое время Троянова не расставалась с ней даже во время съемок проекта «Последний герой», где звезда выступала ведущей.

Ранее звезда сериала «Ольга» Яна Троянова раскрыла все подробности своего исчезновения. Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «StarHit.ru».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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