Капаклы объяснил, почему не стал знакомиться с семьей любовницы

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24-летний блогер Роман Капаклы в настоящее время встречается с 26-летней Татьяной Мусульбес. Влюбленные летали вместе в отпуск на Бали. Прошло всего лишь несколько недель с того момента, когда они вернулись из отпуска на Бали. Как раз тогда молодые люди и сообщили своим многочисленным поклонникам в интернете тревожную новость.
Дело в том, что этой паре влюбленных сердец пришлось разъехаться на неопределенный срок, чтобы побыть какое-то время со своими родными и близкими. Роман Капаклы отправился на свою родину в город Санкт-Петербург, а Татьяна улетела к своей семье в город Одессу.
Сегодня в личном блоге Капаклы пообщался с поклонниками. Один из них задал резонный вопрос: почему парень не поехал с Мусульбес, чтобы познакомиться с ее родителями.
«Я хочу и обязательно увижусь с семьей Тани. Но свою семью я также не видел около года, поэтому мой маршрут в настоящее время выстроился до СПБ», — объяснил блогер.
Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Вокруг ТВ».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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