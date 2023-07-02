Беременная фитнес-блогер Калинина борется с раком третьей стадии

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Известная в Российской Федерации блогерша Анастасия Калинина уже в течение целого ряда лет является учредителем и автором блога о здоровом образе жизни.
Совсем недавно звезда социальных сетей продемонстрировала снимок, на котором она запечатлена совсем без волос. Анастасия сообщила о том, что медицинские специалисты недавно у нее обнаружили тяжелое заболевание. Кроме того, на страницах социальных сетей интернета Калинина сделала заявление о своей борьбе с раком.
«Полтора месяца назад у меня диагностировали саркому третьей стадии. Это самая агрессивная форма рака. Ее преимущественно находят у молодых», — поделилась с подписчиками Анастасия Калинина.
Также она сообщила, что уехала с семьей в Москву, чтобы получить необходимое лечение при беременности.
Напомним, что фитнес-блогер находится на последнем сроке беременности. Несмотря на это, она провела две химиотерапии и ожидает третью. Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала StarHit.ru.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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