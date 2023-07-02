Виктория Соловьева раскритиковала книги о воспитании детей

Сегодня, 16:49

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Виктория Соловьева раскритиковала книги о воспитании детей
Фото из открытых источников

Известная российская актриса театра и кино Виктория Соловьева подвергла жесткой критике все книги, которые изданы на тему воспитания детей. Артистка назвала всю обучающую литературу, которая написана для будущих родителей, «полной ересью»

Виктория считает, что тем, кто хочет воспитывать своих детей, вообще никогда не следует читать подобные книги. В этом чрезвычайно важном деле необходимо лишь использовать свой собственный жизненный опыт и примерно понимать, что к чему. 

«Могу привести свой собственный пример. Был такой период, когда лично я начиталась подобных книжек, а потом оказалось, что все это совсем не так. В то время я чрезвычайно расстраивалась, даже ревела, и доходило до истерики. Когда такой период будет позади, каждый родитель потом лучше сам такие книги напишет, чем читать опыт какого-то чужого автора», — поделилась своими мыслями артистка.

Теперь Виктория Соловьева припоминает, как родила своего сына в феврале 2023 года. Актриса призналась, что уже через две недели после родов вернулась на съемочную площадку. Теперь она это называет «экстремальным вхождением». Одновременно вскоре артистка возвратилась к работе в театре. Соловьева рассказала о том, как первым делом распределяла и делила все обязанности по дому и воспитанию малыша с мужем. Но после того, как они оба вышли на работу, за ребенком стали приглядывать бабушка и няня. 

Артистка рассказала, что искала помощницу два месяца. 

«Как только мы находили хорошую няню — у нас ее сразу забирали. Нужно было так делать: нашли — сразу взяли. А пока мы думали, она уже уходила. Оказывается, это чрезвычайно востребованная профессия. А наша няня к нам попала через знакомых и через специальный сайт, ну, таким сложным путем», — рассказала актриса.

Ранее Регина Тодоренко заявила, что сыновья сели ей на шею. 

Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Газета.Ru».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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