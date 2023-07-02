Певица Татьяна Зайцева: Пугачева каждый день думает о России

Проживающая в Израиле Алла Пугачева каждый день думает о России. Об этом в интервью заявили певицы Елена и Татьяна Зайцевы. Они считают, что Примадонна переживает из-за отъезда из России. Как известно, Пугачева вместе с детьми и мужем, Максимом Галкиным* (признан в РФ иностранным агентом), покинула Россию и поселилась в Израиле.

Елена Зайцева предполагает, что наступит время, когда уехавшие артисты поймут, что «ближе и роднее России ничего не может быть». По словам певицы, она покинула Россию в 18 лет. Именно за границей человек понимает, насколько он любит родину, отметила певица. Татьяна Зайцева уже долгие годы живет в браке с бизнесменом из США Ником Виссоковским. Ради жены американец переехал в Россию. По словам Татьяны, мужу здесь комфортно. Ник помогает жене и ее сестре в их благотворительной деятельности. Сестры Зайцевы оказывают помощь Донецку и российским солдатам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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