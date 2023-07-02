Певец Николай Басков раскрыл, как изменились его предпочтения при выборе спутницы

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Певец Николай Басков заявил о том, что у него изменились предпочтения при выборе спутницы. По его словам, он теперь выбирает девушек не по внешности, передает «Пятый канал».
Исполнитель отметил, что с возрастом начал более тщательно выбирать себе партнерш, тогда как в молодости он прислушивался к тому, что хотела его душа. Сейчас же, отметила артист, он больше отдает предпочтение представительницам прекрасного пола, поразившим его своими интеллектуальными способностями.
О своих отношениях с кем-либо певец не распространяется уже несколько лет, поэтому о том, с кем он сейчас, в СМИ точной информации нет. Ему время от времени приписывают романы с российскими знаменитостями, но дальше слухов и сплетен пока дело не пошло.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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