Александр Домогаров признался, что у него появилась возлюбленная

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Знаменитый российский актёр театра и кино Александр Домогаров накануне представил свое интервью журналистам издания «Пятый канал». В беседе с представителями СМИ артист поделился многими фактами своей личной жизни. Главной сенсацией данного разговора явилось то, что артист признался корреспондентам: у него появилась новая возлюбленная.
«Этот человек занимает особое место в моем сердце. Она мой помощник по жизни, друг, жена, и даже больше этого», — поделился Домогаров с репортерами издания.
Однако, рассказывая все это, актер не стал раскрывать личности своей избранницы. Как утверждает Александр, возлюбленная стала для него большой жизненной поддержкой и опорой. Он всегда может спросить у нее совета и положиться на нее в различных ситуациях во всех сферах. Домогаров признался, что его избранница активно поддерживает его во всем, что касается творчества, карьеры, и остальных аспектов, и назвал ее «своей спиной».
Ранее артист Александр Домогаров официально был женат трижды. Первая жена звезды российского кинематографа — Наталья Сагоян. Супруги развелись после того, как в ДТП погиб их общий сын Дмитрий. Второй раз Александр женился на костюмерше Ирине Гуненковой. В этом браке супруга подарила актеру сына Александра. Третьей избранницей Домогарова стала Наталья Громушкина. В течение ряда лет она утверждала, что родила сына именно от него. Но в результате экспертиза ДНК продемонстрировала, что женщина обманывала супруга, который не был биологическим отцом мальчика.
После романа с актрисой Мариной Александровой Домогаров перестал публично упоминать о своей личной жизни.
Ранее СМИ сообщали, что актриса Любовь Толкалина поделилась откровенным фото. Знаменитость снялась голой на кровати, прикрыв грудь книгой и озвучив свою сокровенную мечту.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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