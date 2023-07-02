Певец Митя Фомин заявил, что не хочет делать из своей личной жизни пиар и хайп

Митя Фомин в интервью рассказал о личной жизни и сердечных делах, признавшись, что готов создать настоящую семью. Он мечтает о серьезных отношениях и надеется встретить девушку, которая знает, чего ждет от жизни.

«И это уже будет не гормональная встреча, а встреча на уровне взрослых людей, которые знают, чего хотят от этой жизни. К сожалению, очень многие хотят от меня не только ребенка. А вообще, настолько много красивых девушек в нашей стране, что глаз разбегается. Просто тут важно понимать всю серьезность намерений и не делать из этого пиар, хайп!» — заявил Фомин.

Ранее музыкант рассказал о планах стать отцом. Он подчеркнул, что ему есть, что сказать, дать и оставить будущему ребенку. Фомин также высказал мнение о том, что ребенок должен воспитываться в полной семье. У малыша должны быть любящие отец и мать, отметил певец.

Митя Фомин — человек не такой открытый, как многие его коллеги. Он нечасто говорит о личной жизни. Певец никогда не был женат. В 2010 году он встречался с бизнесвумен Ксений Мерц. В тот период СМИ писали, что они были помолвлены, но свадьба так и не состоялась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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