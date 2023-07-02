Пластический хирург Алексанян: Киркоров похудел в постоперационный период

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Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что многочисленные операции, а также их последствия сказались на фигуре Филиппа Киркорова. По мнению доктора медицинских наук, именно поэтому народный артист удивляет многих неестественной худобой. Накануне Киркоров напугал поклонников новой публикацией. Он предстал перед камерами настолько небывало худым, что стал неузнаваемым.
Поклонники забили тревогу, так как поняли, что их кумир тает на глазах. Как пояснил Алексанян, после хирургического вмешательства требуется восстановление. Внешний вид Киркорова можно объяснить последствиями послеоперационного периода, сказал он.
«Просто слишком много, мне кажется, забрали. Может, это то, что он хотел. Мы же не знаем, о чем он общался со своим врачом. Да, бывает. Там же убрали шесть-семь литров жира. Как минимум, на шесть-семь килограммов жира он похудел. Потом должны эти ткани восстановиться. Есть такой период. У всех это по-разному происходит», — прокомментировал хирург.
Он также сказал, что Киркоров — человек экстравагантный и никто не знает, что он ест и пьет. Хирург не может отвечать за результат, так как пациент не всегда выполняет рекомендации. Алексанян был не так далек от истины, когда предположил, что Киркоров — не самый послушный пациент.
Филипп действительно нарушает рекомендации, о чем недавно рассказал хирург Тимур Хайдаров, который «колдовал» над телом певца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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