Певица МакSим сообщила о расставании с женихом, которого скрывала от публики

Прошло уже более трех лет с того момента, когда знаменитая исполнительница музыкальных композиций Марина Абросимова, которую зрители и поклонники больше знают под творческим псевдонимом МакSим, рассказала ведущему телевизионного проекта «Судьба человека» на телеканале «Россия» Борису Корчевникову о своём бойфренде. Этот таинственный мужчина, судя по рассказам Марины, принял всю ситуацию со своей возлюбленной слишком близко к сердцу, поэтому очень сильно помог ей пройти реабилитацию после алкогольной зависимости, в которой она находилась на протяжении длительного периода.

Тогда в телевизионной студии на эфире передачи МакSим также призналась, что все-таки, несмотря на длительную связь, она рассталась со своим женихом. Причиной подобного её душевного раздрая стал выкидыш на позднем сроке беременности. Несколько позднее, давая своё интервью Ксении Собчак, звезда эстрады Марина Абросимова сделала прозрачный намек на то, что её избранник, который ранее помог ей пройти многие испытания, несвободен. Из-за всех этих треволнений знаменитость порвала с ним все былые связи и больше не встречается.

Одновременно 39-летняя МакSим, отвечая на многочисленные вопросы своих поклонников, рассказала о том, когда она собирается вновь возвратиться на сцену, чтобы заняться полноценной концертной деятельностью. В апреле нынешнего года, после череды громких публичных скандалов, связанных с сорванными выступлениями и неадекватным поведением на сцене, певица прервала свой концертный тур. В октябре текущего года, по сообщению певицы, Марина возобновит свои гастроли. А пока что исполнительница восстанавливается. Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Вокруг ТВ».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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