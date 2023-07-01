Сын режиссера Митты рассказал о состоянии здоровья отца

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Сегодня стало известно о том, что советский и российский кинорежиссер и сценарист Александр Митта госпитализирован.
Сын кинематографиста Евгений сообщил, что отец ранее перенес инсульт и его отправили в больницу для подстраховки. Он также сказал, что режиссер чувствует себя хорошо.
«Я разговаривал с ним пару минут назад. У него сейчас нормальное состояние. Обследование никаких очевидных нарушений не нашло», — сообщил сын Митты.
Ранее несколько СМИ сообщили, что 90-летний Александр Митта, который снял такие фильмы и сериалы, как «Граница. Таежный роман», «Экипаж», «Точка, точка, запятая», частично парализован и находится в реанимации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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