Муцениеце показала редкие фото с мамой Нонной и племянницей Амандой в Москве

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Актриса и телеведущая Агата Муцениеце продемонстрировала фотографии своих родных.
В России Агата Муцениеце живет уже много лет, пишет The Voicemag. А недавно к ней приехала мама Нонна и племянница Аманда. Агата сводила их на прогулку по Москве, и они вместе поужинали в ресторане «Москва Сити», откуда открывается красивый вид на город.
Агата снялась с мамой, дочерью Мией, Амандой и сыном Тимофеем. Все они улыбались, и было заметно, что им нравится проводить время вместе. Как рассказала Агата, ей перед выходом на прогулку пришлось срочно менять наряд, поскольку она пролила на себя напиток.
В комментарии подписчики написали о том, что им нравится рассматривать кадры с подобных семейных прогулок. Родные актрисы получили множество положительных комментариев.
«Так здорово, что вы встречаетесь каждый год. Действительно, очень ценно», «На фото Мия и Тима, как два состояния Агаты по жизни», «Аманда такая красотка выросла», «Ваша чудесная мама всегда рядом. Это так правильно, когда близкие люди вместе. Когда бабулька и мамочка рядом, а не нянечки», — отмечают подписчики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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